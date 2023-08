Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La prima stagione della serie Twisted Metal ha una scena post-credits che sembra anticipare il secondo capitolo della storia.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni.

Dopo la prima parte della stagione in cui si assiste a degli scontri ispirati al popolare videogioco, Sweet Tooth viene coinvolto in una battaglia. Il clown psicopatico non sembra sopravvivere dopo essere stato colpito in un occhio ed essere stato investito. Gli spettatori vedono quindi la sua maschera insanguinata che giace sull’asfalto.

Nella scena post-credits si vedono quindi Stu e Michael mentre sono seduti in spiaggia, arrostendo hot dog sopra un falò. Stu aveva tradito Sweet Tooth per salvare Michael, sparandogli. Dopo un paio di minuti, Sweet Tooth appare nella giungla alle spalle dei due uomini e sembra uccidere Michael con la sua spada prima di trascinare Stu tra gli alberi alle sue spalle, anticipando così il ritorno del villain nella seconda stagione. Stu, inoltre, è ancora in vita.

Peacock, per ora, non ha confermato il rinnovo per una seconda stagione del progetto tratto dal videogioco.

Che ne pensate della scena post-credits di Twisted Metal?

Fonte: ComicBook