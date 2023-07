Twisted Metal, la serie tv basata sul videogioco PlayStation, debutterà su Peacock questa settimana, e il clown assassino Sweet Tooth sarà interpretato dal wrestler Samoa Joe.

L’attore, intervistato da Comic Book, ha confessato che ha provato a rubare una delle maschere di Sweet Tooth dal set, senza successo:

No, non mi hanno permesso di tenere una maschera. Mi sono sforzato per rubarne una dal set, in alcuni punti assomigliavo a Tom Cruise in Mission: Impossible, ma i nostri addetti agli oggetti di scena sono molto bravi in ​​quello che fanno e me le hanno tenute tutte lontane. Probabilmente a causa della carneficina che farei con la maschera. Non preoccuparti, Halloween sta arrivando e trovero un modo.