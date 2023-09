Tyler Posey, a lungo star di Teen Wolf, collaborerà nuovamente con MTV in occasione del revival dello show The Surreal Life, in origine andato in onda su VH1.

Nel cast del progetto ci sono anche Macy Gray, Chet Hanks, Ally Brooke, O.T. Genasis, Kim Zolciak, Johnny Weir e Josie Conseco.

Ecco il video con cui Tyler annuncia la sua partecipazione:

The Surreal Life seguirà delle celebrità affrontare un percorso folle e sopra le righe che li metterà alla prova, rivelando lati diversi di se stessi, in modi sorprendenti.

Tra i produttori ci sono Adam Gonzalez per A Game Productions, MTV Entertainment Studios e Samuel Duque per Telecolombia Internationaò Studios.

Che ne pensate della presenza di Tyler Posey nel cast dello show The Surreal Life? Lasciate un commento!

Fonte: Deadline