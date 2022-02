è stata recentemente intervistata da Collider e ha parlato del periodo d’uscita, degli effetti speciali e di cosa aspettarsi dalladi

Parlando del periodo d’uscita, l’attrice spera che i nuovi episodi escano quest’estate, perché non vede l’ora di vederli:

Spero questa estate perché voglio vedere tantissimo questa stagione. Abbiamo iniziato a fare ADR ed è una stagione enorme. C’è solo un sacco di lavoro in post che deve essere completato, ma i piccoli frammenti che ho visto finora quando ho lavorato sull’ADR in studio, mi sono sembrati incredibili e sembra entusiasmante, ha semplicemente un’energia completamente diversa. Quindi, per il bene di tutti, compreso il mio, spero davvero che esca quest’estate. Sono così pronta a vederla.

L’attrice ha raccontato anche di non sapere cosa succederà nelle stagioni future, sebbene Gerard Way (autore del fumetto) abbia già svelato i piani delle trame non ancora pubblicate allo showrunner Steve Blackman e a Netflix:

Non condividono nulla con noi. Tengono tutti i loro segreti vicino al cuore. Penso inoltre che un po’ sia dovuto al design, ma penso anche che un po’ sia perché Steve vuole anche rendere omaggio al materiale originale, a Gerard e alle graphic novel.

Emily ha aggiunto, spiegando che la serie non rispecchia alla perfezione la storia della graphic novel:

So che Gerard e Steve parlano continuamente. Quindi non dubito che entrambi sappiano le idee che l’altro sta pensando. Penso che ci sarà sempre una connessione, ma più ci addentriamo in The Umbrella Academy, lo show televisivo, più questo troverà la sua strada, il che è entusiasmante. Sento che iniziamo ogni stagione e non so mai dove finiremo. Con la terza più di ogni altra stagione. Penso che la prima dovesse connettersi con quanto fatto dalla graphic novel. Poi la seconda stagione, siamo usciti un po’ dal tracciato. Nella terza stiamo davvero facendo le nostre cose e penso che lo show abbia trovato alcune trame davvero interessanti da seguire ed esplorare.

Penso che il nostro show abbia davvero trovato il suo tono. Questo fa parte del fatto che lavoriamo tutti insieme da così tanto tempo. Anche Steve e gli sceneggiatori ora sanno davvero come scrivere i personaggi, e sanno come scrivere me, Tom, David, Elliot e Aidan. Capiscono davvero… ci sentiamo tutti come se fossimo questi personaggi e abbiamo una comprensione più profonda di loro, e anche dell’universo in cui esistono.

Parlando del cliffhanger della stagione 2, l’attrice ha detto:

Ero solo entusiasta perché sembra che sia in arrivo uno scontro epico. E penso che The Umbrella Academy non siano mai stati in questa situazione prima. Lottano e hanno i loro momenti, ma è tutto eccitante e non si sa mai se emergeranno. Ma poi lo fanno sempre, e non so se sono mai stati abbinati in questo modo in cui vedono una versione diversa di se stessi. Quindi questo è davvero, davvero entusiasmante. Sono entusiasta che tutti vedano cosa sta per succedere.

Infine l’attrice ha parlato degli effetti speciali dello show e dell’impatto del COVID:

Penso che, a causa del COVID, ci sia stato un enorme lavoro arretrato sugli effetti visivi dello show in post produzione, ed è il motivo per cui non è ancora stata comunicata una data. Penso che aspettare 12-16 mesi sia normali, specialmente per uno show grande come il nostro che ha così tanti effetti visivi, ma penso anche che se metti il COVID nel mix il tempo si allunghi un po’, più di quanto vorremmo. Ma posso assicurarvi che ne varrà la pena perché sono davvero, davvero entusiasta della prossima stagione.

State aspettando la data d’uscita della stagione 3 di The Umbrella Academy? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete trovare tutte le notizie sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: Collider