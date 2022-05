The Umbrella Academy

ha pubblicato sette nuoviper la stagione 3 di, in arrivo questa estate sulla piattaforma.

Nella galleria che potete vedere qui sotto, i sette protagonisti si preparano a partire, ognuno con la propria valigia.

Ogni valigia ha una destinazione diversa, a seconda del protagonista: Viktor per esempio ha un adesivo che indica Mosca, mentre Diego quello del Messico.

umbrella academy 3 luther

umbrella academy 3 lila

umbrella academy 3 viktor

umbrella academy 3 number 5

umbrella academy 3 klaus

umbrella academy 3 allison

umbrella academy 3 diego













La terza stagione si svolgerà almeno in parte all’Hotel Oblivion (comparso nel terzo volume dei fumetti originali). Steve Blackman ha condiviso i titoli di tutti e 10 gli episodi, il primo si chiamerà “Meet the Family” e l’ultimo “Oblivion”. Lo show tornerà il prossimo 22 giugno, in esclusiva su Netflix.

Nel cast di The Umbrella Academy torneranno Elliot Page, Tom Hopper, David Castaneda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Ritu Arya, e Colm Feore.

Qual è il vostro poster preferito per la stagione 3 di The Umbrella Academy? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sulla serie – tratta dai fumetti di Gerard Way e Gabriel Bá – grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Comic Book