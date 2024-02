Paramount+ ha condiviso le prime foto della nuova serie con protagonista Ewan McGregor, Un Gentiluomo a Mosca, che sarà disponibile in esclusiva prossimamente su Paramount+.

Adattamento del romanzo best-seller internazionale di Amor Towles, il progetto segue il conte Alexander Rostov, interpretato dall’attore vincitore dell’Emmy Award Ewan McGregor (Star Wars franchise, Halston, Trainspotting), che, all’indomani della Rivoluzione russa, scopre che il suo passato dorato lo pone dalla parte sbagliata della storia. Scongiurata l’esecuzione immediata, viene esiliato da un tribunale sovietico in una mansarda dell’opulento Hotel Metropol, minacciato di morte se dovesse rimettere piede fuori. Mentre gli anni passano e alcuni dei decenni più tumultuosi della storia russa si svolgono al di fuori delle porte dell’hotel, le circostanze permettono a Rostov di entrare in un mondo molto più ampio di scoperte emotive. Mentre costruisce una nuova vita tra le mura dell’hotel, scopre il vero valore dell’amicizia, della famiglia e dell’amore.

Oltre a McGregor, la serie è interpretata da Mary Elizabeth Winstead (Ahsoka, Kate, Birds of Prey) nel ruolo dell’affascinante attrice cinematografica Anna Urbanova; Alexa Goodall (L’ora del diavolo, Lockwood and Co) nel ruolo della giovane e improbabile amica del Conte, Nina; Johnny Harris (Senza peccato, This is England ’86) nel ruolo del combattuto agente di polizia segreta Osip; e Fehinti Balogun (Dune, I May Destroy You) nel ruolo di Mishka, la migliore amica del Conte ai tempi dell’università. Il cast comprende anche Leah Harvey (Foundation), Paul Ready (Motherland, The Terror), John Heffernan (Becoming Elizabeth, The Pursuit of Love), Lyès Salem (Coupez, Abou Leila), Björn Hlynur Haraldsson (Lamb, The Witcher), Dee Ahluwalia (Consent, Sex Education) e Anastasia Hille (I Hate Suzie Too).

Un Gentiluomo a Mosca è prodotta da Lionsgate Television in associazione con Paramount. Ben Vanstone è lo showrunner della serie, che è la prima produzione realizzata dalla Lionsgate grazie all’accordo con la Popcorn Storm Pictures, la società di Tom Harper. Harper (Guerra e pace, Peaky Blinders) sarà anche produttore esecutivo insieme a Vanstone, McGregor, Sharon Hughff, (Three Pines), Pancho Mansfield (Queen of the South), Xavier Marchand di Moonriver TV (Nautilus, Mrs. Harris Goes to Paris) e l’autore del romanzo, il best-seller del New York Times Amor Towles. Il regista vincitore del premio BAFTA e candidato agli Emmy Sam Miller (Surface, I May Destroy You, Luther) è il regista di alcuni episodi e produttore esecutivo. Sarah O’Gorman (The Witcher, The Last Kingdom) è anche regista.

Che ne pensate delle foto della serie Un Gentiluomo a Mosca? Guarderete gli episodi?

Fonte: Paramount+

