Un Giorno: Eleanor Tomlinson tra i protagonisti della serie tratta dal libro di David Nicholls

Eleanor Tomlinson sarà una dei protagonisti di Un giorno, la nuova serie Netflix tratta dal popolare romanzo scritto da David Nicholls.

L’attrice è molto conosciuta dal pubblico televisivo grazie alla sua interpretazione in Poldark e nella serie The Outlaws, prodotta da BBC e disponibiile in varie nazioni grazie ad Amazon Prime Video.

Eleanor avrà in Un Giorno il ruolo di Sylvie, che stringe un profondo legame con Dexter Mayhew.

I personaggi principali, Emma Morley e Mayhew, saranno invece interpretati da Ambika Mod e Leo Woodall.

Al centro della trama c’è quello che accade dopo l’incontro tra Emma e Dexter il 15 luglio 1988 e ogni episodi li segue mentre crescono, cambiano, vanno a vivere insieme, si allontanano, vivono gioie e dolori.

Nel 2011 Anne Hathaway e Jim Sturgess sono stati i protagonisti di un film tratto dal romanzo di Nicholls con la regia di Lone Scherfig.

Le riprese sono iniziate questa settimana a Londra e il set si sposterà poi in Scozia.

Il progetto è prodotto da Drama Republic, Universal International Studios e Focus Features.

Fonte: Deadline