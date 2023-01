È il profilo Twitter Cinguettarai ad annunciare sui social che dietro la macchina da presa della seconda stagione di Un professore ci sarà Alessandro Casale (Tutto può succedere, Don Matteo e Vostro Onore) e non più Alessandro D’Alatri, regista di tutti gli episodi della prima stagione. Finalmente è stata diffusa anche la data ufficiale di inizio riprese, fissata per il prossimo 13 febbraio. Confermati Alessandro Gassmann, Nicolas Maupas, Damiano Gavino oltre ad alcune new entry tra i ragazzi.

Basata sulla serie spagnola Merlì, Un professore è andata in onda alla fine del 2021, debuttando su Rai 1 a novembre con 5.4 milioni di spettatori e mantenendo poi, per 12 episodi, uno share invidiabile di circa il 24% e 4.5 milioni di spettatori.

Protagonista di Un professore è lo stesso Gassmann, che interpreta Dante Balestra, insegnante di filosofia nel liceo scientifico Leonardo Da Vinci di Roma che ha un metodo d’insegnamento anticonformista, nel corso della stagione, lega molto con i propri studenti. Tra essi ci sono anche suo figlio Simone (Nicolas Maupas) e Manuel (Damiano Gavino), pecora nera della classe, la cui madre Anita (Claudia Pandolfi) ha un passato proprio con Dante.

Nel post social di Cinguettarai, è stato inoltre annunciato che la messa in onda non avverrà prima dell’autunno 2023 con la stessa collocazione della prima stagione. La serie è scritta da Sandro Petraglia, Valentina Gaddi, Sebastiano Melloni, Fidel Signorile.

