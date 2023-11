C’è un film italiano che è riuscito a scalare la classifica degli ascolti globale su Netflix nella settimana tra il 20 e il 26 novembre, e questo nonostante abbia avuto a disposizione solo tre giorni (essendo uscito sulla piattaforma il 24 novembre). Si tratta del documentario/intervista Unica, incentrato sulla fine della storia d’amore tra Ilary Blasi e Francesco Totti: secondo quanto riporta la classifica Netflix Top10, il film ha avuto 1.9 milioni di visualizzazioni in quei tre giorni, per un totale di 2.6 milioni di ore visualizzate.

GUARDA – Il trailer

Un anno fa Il mio nome è Vendetta è riuscito a inserirsi nella top10 globale di tutti i tempi per i film non in lingua inglese, rimanendo al settimo posto con 56.4 milioni di visualizzazioni e 86 milioni di ore visualizzate. Siamo ovviamente molto lontani da questa cifra, ma sarà interessante vedere quanto cresceranno gli ascolti di Unica tra una settimana, quando verrà conteggiata la prima settimana completa. Va detto che si tratta di due titoli molto diversi: Il mio nome è Vendetta è un film d’azione che ha un respiro internazionale, Unica ha un target molto locale (anche se la popolarità di Totti avrà sicuramente generato curiosità sul documentario a livello internazionale). Fa quindi particolarmente impressione vederlo spuntare nella classifica global, perché ci permette per una volta di scorgere i reali ascolti di un prodotto italiano in Italia: le classifiche locali, infatti, non presentano statistiche.

I 10 film più visti su Netflix non in lingua inglese in tutto il mondo tra il 20 e il 26 novembre 2023

I 10 film più visti su Netflix in Italia tra il 20 e il 26 novembre 2023

I film e le serie imperdibili