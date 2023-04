Il saggio Unscripted: The Epic Battle for a Media Empire and the Redstone Family Legacy diventerà una serie tv grazie al produttore Steven Paul.

Il libro è stato scritto da James B. Stewart e Rachel Abrams e pubblicato dalla casa editrice Penguin Random House a febbraio. Tra le pagine si racconta il dietro le quinte della battaglia per il controllo dell’impero Sumner Redstone, attivo nel mondo dei mezzi di comunicazione.

Paul sta cercando lo sceneggiatore giusto per occuparsi del progetto che verrà sviluppato da SP Media Group.

Paul ha dichiarato:

James e Rachel mi hanno tenuto incollato alla sedia mentre affrontano la tumultuosa battaglia che circonda l’eredità di Sumner Redstone e come sua figlia Shari Redstone sia andata contro tutte le aspettative e ne sia emersa vittoriosa. Si tratta di un racconto sconvolgente che ci porta dietro le quinte di Hollywood in quello che sembra Succession nella vita reale.

Stewart e Abrams hanno aggiunto:

Questa saga dimostra che la verità può essere più strana della finzione e siamo elettrizzati che SP Media Group voglia proporla a un nuovo pubblico. Non potremmo essere più entusiasti nel lavorare con Steven e il resto del team.

Che ne pensate della scelta di adattare il saggio Unscripted in una serie tv? Lasciate un commento!

Fonte: Variety