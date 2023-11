La comedy Unstable, con protagonisti Rob Lowe e suo figlio John Owen, ha ottenuto da parte di Netflix il rinnovo per la stagione 2.

L’incarico di showrunner è stato affidato ad Andrew Gurland, coinvolto anche come produttore esecutivo, mentre il co-creatore Victor Fresco ha abbandonato il progetto.

Le riprese inizieranno nelle prossime settimane a Los Angeles.

Rob e John Owen hanno dichiarato:

Ritornare nel mondo di Unstable è per noi un sogno che diventa realtà. Brindiamo alla stagione due e alle tante ore di terapia in famiglia di cui avremo bisogno durante il percorso.

La serie è stata creata proprio da padre e figlio insieme a Fresco. Nel team della produzione c’è anche Claire Scanlon, impegnata come regista e produttrice.

Nelle puntate Rob Lowe ha la parte di Ellis Dragon, un imprenditore biotech ammirato universalmente, eccentrico e narcisista che lavora per rendere il mondo migliore. Dopo la morte della moglie, l’uomo entra in caduta libera.

Suo figlio Jackson Dragon (interpretato da John Owen Lowe), non è niente di tutto questo. La domanda diventa quindi: ‘Può Jackson salvare Ellis e la sua azienda e il loro rapporto mentre sta inoltre provando a fare l’impossibile, ovvero, fuggire dall’ombra del padre?

Che ne pensate del rinnovo per la stagione 2 di Unstable? Siete felici del ritorno dello show?

Potete trovare tutte le notizie e le curiosità sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: Variety

I film e le serie imperdibili