Anche la stagione 2 di Unstable, serie Netflix di e con Rob Lowe, si ferma a causa dello sciopero della WGA.

La serie, che non ha ancora ricevuto il rinnovo ufficiale, era in fase di preparazione ai Sunset Gower Studios di Hollywood. Ci sono al momento sei sceneggiature completate su otto episodi con le riprese principali previste per la fine di questa primavera. Alla troupe di Unstable è stato detto all’inizio di questa settimana che la produzione sarebbe stata sospesa e che sarebbero stati sollevati dagli incarichi alla fine della settimana a causa dello sciopero della WGA.

La serie prodotta per Netflix si ispira al rapporto tra padre e figlio via social media, con il ragazzo che ama prendere in giro in modo divertente Rob.

La serie è stata prodotta dai Lowe e dal creatore di Santa Clarita Diet, Victor Fresco.

Nelle puntate Rob Lowe ha la parte di Ellis Dragon, un imprenditore biotech ammirato universalmente, eccentrico e narcisista che lavora per rendere il mondo migliore. Dopo la morte della moglie, l’uomo entra in caduta libera.

Suo figlio Jackson Dragon (interpretato da John Owen Lowe), non è niente di tutto questo. La domanda diventa quindi: ‘Può Jackson salvare Ellis e la sua azienda e il loro rapporto mentre sta inoltre provando a fare l’impossibile, ovvero, fuggire dall’ombra del padre?

