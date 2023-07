In occasione dell’annuncio dei palinsesti Sky, sono state mostrate le prime immagini ufficiali di Unwanted – Ostaggi del mare, la serie in arrivo su Sky Atlantic in autunno e in streaming su NOW.

Creata e scritta da Stefano Bises, la serie è composta da otto episodi prodotti da Sky Studios insieme a Pantaleon Films e a Indiana Production ed è liberamente tratta da “Bilal”, il libro inchiesta del giornalista sotto copertura Fabrizio Gatti sul viaggio da lui intrapreso lungo le rotte del Sahara. Alla regia Oliver Hirschbiegel.

Numerosissimo e multiculturale il grande cast della serie, capitanato da Marco Bocci e Jessica Schwarz e con Dada Fungula Bozela, Hassan Najib, Jonathan Berlin, Jason Derek Prempeh, Cecilia Dazzi, Francesco Acquaroli, Barbara Auer, Sylvester Groth, Marco Palvetti, Denise Capezza, Nuala Peberdy, Samuel Kalambay, Amadou Mbow, Edward Apeagyei, Reshny N’Kouka, Onyinye Odokoro, Massimo De Lorenzo e Scot Williams. Unwanted – Ostaggi del mare racconta cosa accade quando una nave da crociera, la Orizzonte, piena di turisti occidentali, trae in salvo un gruppo di migranti a seguito del naufragio della loro imbarcazione. Le storie dell’equipaggio e dei passeggeri della crociera si intrecceranno con quelle dei nuovi ospiti della nave. La situazione precipiterà quando alcuni dei migranti, scoperto che la crociera si muove verso la Libia, da dove sono partiti, per la disperazione decidono di prendere in ostaggio la nave. Una serie scritta da Stefano Bises con la collaborazione di Alessandro Valenti, Bernardo Pellegrini e Michela Straniero.