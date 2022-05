avrà una: Amazon ha annunciato ildella sua comedy con star Robbie Amell.

Vernon Sanders, a capo del settore televisivo di Amazon Studios, ha dichiarato:

Upload è diventata un successo che continua a essere una delle comedy originali più viste su Prime Video. La serie continua a connettere e provocare possibilità senza fine per il futuro della tecnologia e dell’umanità. Con l’approccio unico di Greg Daniels alla comicità e il dinamico team creativo e gli attori di talento, hanno realizzato una serie rilevante a livello globale e siamo tutti incredibilmente orgogliosi nel riportarla sugli schermi per un’altra stagione proponendola ai nostri consumatori.

LEGGI – La recensione della seconda stagione

Il creatore della serie ha sottolineato:

Sono elettrizzato nel continuare la storia di Nathan e Nora, e degli altri abitanti di Lakeview e dell’America di un futuro non troppo lontano, mentre cercano di divertirsi e fare la cosa giusta nel mondo reale e quello virtuale.

Che ne pensate del rinnovo per la stagione 3 di Upload? Lasciate un commento!

La storia ideata da Greg Daniels (The Office) è ambientata in un futuro tecnologicamente avanzato in cui gli umani possono scegliere di essere “caricati” su una vita dopo la morte virtuale. Il programmatore Nathan, interpretato da Robbie Amell, muore inaspettatamente e si ritrova in una di queste dimensioni digitali presso la costosa Lakeview, dove si innamora del suo “angelo” del servizio consumatori, Nora (Andy Allo).

Nel cast ci sono anche Kevin Bigley (Sirens), Allegra Edwards (Briarpatch), Zainab Johnson (American Koko), Owen Daniels (Space Force), Andrea Rosen (Episodes) e Josh Banday.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: TVLine