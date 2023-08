La stagione 3 di Upload ha ora una data di uscita su Prime Video: Amazon ha infatti annunciato che il debutto delle puntate inedite dello show con Robbie Amell è previsto per il 20 ottobre e saranno distribuite a gruppi di due ogni settimana.

La serie di Greg Daniels si era interrotta con Nathan (Amell) e Nora (Andy Allo), finalmente insieme, nel mondo reale. Con l’aiuto di Ingrid (Allegra Edwards), Nathan era stato ‘scaricato’ in un nuovo corpo, ritornando quindi in vita.

Negli ultimi minuti, tuttavia, il naso di Nathan iniziava a sanguinare, segno di un download che sta fallendo e che la sua testa sta per esplodere.

Nella terza stagione i due protagonisti cercheranno di salvare la vita di Nathan.

A Lakeview è invece stata attivata una copia di Nathan, che potrebbe avere una conversazione con l’altro Nathan. Ingrid cercherà, nel frattempo, di non lasciarsi sfuggire la sua chance di ottenere l’amore.

Che ne pensate del ritorno della serie? Siete felici che la stagione 3 di Upload abbia una data di uscita?

Fonte: The Wrap

