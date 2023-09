Usher si esibirà durante l’Halftime show del 58° Super Bowl, fissato per l’11 febbraio 2024 all’Allegiant Stadium di Las Vegas, in Nevada. La NFL lo ha annunciato qualche ora fa, definendo Usher un artista “che ha segnato una generazione“. “È l’onore di una vita poter finalmente spuntare dalla mia lista di desideri un’esibizione al Super Bowl“, ha dichiarato Usher in un comunicato. “Non vedo l’ora di portare al mondo uno spettacolo differente da qualsiasi altra cosa abbiano visto da me prima d’ora. Grazie ai fan e a tutti coloro che hanno reso possibile questa opportunità. Ci vediamo molto presto“.

L’artista R&B ha vinto otto Grammy Award nel corso della sua carriera e ha venduto più di 80 milioni di dischi in tutto il mondo. Si è fatto notare anche in televisione come giudice di The Voice della NBC nelle stagioni 4 e 6.

All’inizio di quest’anno, è stata Rihanna a esibirsi nell’intervallo del Super Bowl 57. L’icona pop non solo ha suonato un medley di successi popolari, tra cui “Rude Boy”, “Work” e “Umbrella”, ma ha anche annunciato la sua seconda gravidanza.

Tra gli altri artisti che si sono esibiti di recente nell’intervallo del Super Bowl figurano Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige e Kendrick Lamar; The Weeknd; Jennifer Lopez e Shakira; Maroon 5 (con Travis Scott e Big Boi); Justin Timberlake; Lady Gaga, Coldplay e Katy Perry.

E voi quale tra le più recenti esibizioni del Super Bowl avete apprezzato maggiormente?

Fonte: Variety