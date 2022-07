Valeria Golino farà il suo debutto come regista di una serie tv in occasione dell’adattamento del romanzo L’arte della gioia, scritto da Goliarda Sapienza.

Il progetto sarà realizzato per Sky e per la piattaforma di streaming NOW.

Al centro della trama c’è una giovane siciliana che, all’inizio del ‘900, va alla scoperta della sua sessualità e desidera una vita migliore rispetto a quella che ha sempre avuto.

Modesta è una ragazza spregiudicata, sensuale e coraggiosa che anticipa i tempi. La protagonista ha un enorme desiderio di conoscenza, amore e libertà e si scontrerà con alcune regole della società della sua epoca, compiendo anche scelte estreme.

La sceneggiatura è firmata da Valeria Golino, Francesca Marciano, Valia Santella, Luuca Infascelli e Stefano Sardo.

Valeria Golino ha rivelato di aver incontrato Goliarda Sapienza quando aveva 18 anni e ha sottolineato che da tempo voleva portarne la storia sugli schermi:

In Italia è diventato un libro cult, ma anche in Francia, ed è stato tradotto in molte altre lingue, tra cui l’inglese.

La star del cinema italiano ha aggiunto che apprezza il coraggio di Sky che ha sostenuto la realizzazione di una storia molto coraggiosa ed esplicita.

