Vampire Academy e Uno di noi sta mentendo hanno ottenuto un ottimo riscontro da parte della critica, sono stati entrambi casi di buone serie, ma con un pessimo tempismo, ha spiegato il responsabile dei contenuti di Peacock in seguito alle recenti cancellazioni delle serie YA.

Alla fine del mese scorso, Peacock ha cancellato il teen drama giallo Uno di noi sta mentendo – basato sull’omonimo libro di Karen M. McManus – dopo due stagioni, e lo stesso giorno ha deciso che Vampire Academy, che Julie Plec e Marguerite MacIntyre, veterane dell’universo di The Vampire Diaries, avevano adattato dalla serie di libri di Richelle Mead, non avrebbe avuto una seconda stagione. (Pochi giorni dopo, Peacock ha anche deciso che Dead Day, un adattamento del fumetto che avrebbe riunito la Plec e Kevin Williamson di TVD, non sarebbe andato avanti).

Susan Rovner, Chairman Entertainment Content per NBCUniversal Television and Streaming, ha parlato a The Hollywood Reporter proprio di queste due recenti cancellazioni cercando di spiegarne il motivo.

“Sia One of Us Is Lying che Vampire Academy sono considerati show eccellenti e di qualità”, ha dichiarato Rovner. “Penso che Julie Plec sia davvero, davvero una delle migliori showrunner e ha fatto un lavoro fenomenale, fenomenale su [quest’ultima]. Ne sono davvero molto orgoglioso.

“La conclusione è che era troppo presto per mettere questi programmi sulla piattaforma”, ha detto Rovner. “Credo che abbiamo capito che dobbiamo far sì che i genitori guardino Peacock prima di arrivare agli adolescenti. E spero davvero che una volta che avremo i genitori con show come Poker Face e come [l’appena rinnovato] Traitors, saremo in grado di fare uno show come Vampire Academy tra qualche anno. Sfortunatamente, i tempi non erano quelli giusti e non avevamo ancora la portata necessaria per portare un pubblico di giovani adulti a quella serie”.

Dead Day, tuttavia, è stata una circostanza diversa. Rovner ha dichiarato che, sebbene fosse “un sogno” riunire Plec e Williamson, “guardando a ciò che pensavamo potesse funzionare sulla piattaforma, alla fine non abbiamo pensato che Dead Day fosse adatto”.

