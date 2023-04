Amazon Studios sta sviluppando una serie tv basata su Vanderbilt, l’opera storica scritta da Anderson Cooper e Katherine Howe.

Il progetto si basa sulla storia della famiglia del volto della CNN, raccontata in Vanderbilt: The Rise and Fall of American Dynasty, seguendo il passato della sua famiglia dal lato materno, iniziando dal patriarca Cornelius “Commodore” Vanderbilt fino ad arrivare a sua madre, Gloria Vanderbilt.

La descrizione del progetto dichiara che si racconterà la storia della famiglia fin dalle umili origini a New Amsterdam. Cornelius “Commodore” Vanderbilt ha utilizzato delle tattiche astute e spietate per accumulare una quantità inimmaginabile di benessere, situazione che ha portato a lotte tra i suoi eredi per potere ottenere potere e controllo economico, dando vita a scandali e a rovine dal punto di vista finanziario. Tutto questo fino a quando a Gloria, l’ultima dei Vanderbilt, ha superato la storia complicata della sua famiglia e la propria tragedia personale per delineare il proprio percorso come artista e stilista.

Cooper, con la madre, ha scritto anche il libro The Rainbow Comes and Goes: A Mother and Son on Life, Love and Loss.

Patrick Macmanus, di Littleton Road Productions, sarà coinvolto come creatore, sceneggiatore e produttore esecutivo insieme a Cooper e a Kelly Funke di Littleton Road Productions.

Che ne pensate di Vanderbilt? Seguirete la serie?

Fonte: The Wrap



