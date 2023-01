Chi segue le notizie di politica internazionale saprà che alla Camera dei Rappresentanti al Congresso degli Stati Uniti si sta concludendo una settimana che ha del tragicomico: per la prima volta in oltre un secolo, infatti, il partito di maggioranza non è riuscito a eleggere il portavoce al primo spoglio, e anzi ieri sera Kevin McCarthy per l’undicesima volta consecutiva non ha raggiunto i voti necessari a causa di una fronda di ultraconservatori Repubblicani che proprio non ne vogliono sapere di fare il suo nome durante lo scrutinio.

C’è chi sta iniziando a pensare a nomi alternativi che possano mettere d’accordo tutti, ecco quindi che ieri sera David Mandel, sceneggiatore, produttore e showrunner dell’iconica serie HBO Veep – vicepresidente incompetente, ha condiviso una lettera scritta nientemeno che da Jonah Ryan (tra i protagonisti della serie, interpretato da Timothy Simons), nella quale si propone come speaker.

“La costituzione in realtà non dice che il portavoce della Camera dev’essere un membro del Congresso, quindi potrebbe essere chiunque, e visto che Elon Musk ha chiarito di non essere interessato al ruolo credo di essere io la scelta successiva più logica,” spiega Ryan nella lunga lettera, nella quale elenca anche le motivazioni per cui dovrebbe essere scelto:

Ho visto Top Gun: Maverick 18 volte al cinema. Boom!

Ho parlato per tutta la mia vita. La mia stupida madre dice che ho detto le mie prime parole a sei anni. Era “palla”.

Qualunque membro può invocare un voto di sfiducia del portavoce (qualsiasi sia), se riesce a battermi a Madden ’23. Chiamo i Rams.

Il comitato sulle regole dovrebbe avere una sola regola: non ci sono regole.

Ho avuto il Covid 27 volte, e non indosserò alcuna mascherina (almeno finché non ne faranno una che stia sulla mia mascella stranamente grande. Inoltre le mie orecchie non sono alla stessa altezza).

Un martelletto più grande.

Il comitato etico verrà scelto dal magnate dei penitenziari privati e proprietario di casinò Sherman Tanz e il suo protetto George Santos.

Se il Principe William mi si fosse mai avvicinato lo avrei steso sulle chiappe.

Indosserò un abito bianco come quelli di Deion Sanders e Nancy Pelosi.

Attualmente ho il Covid, l’ho preso al cinema guardando Top Gun: Maverick.

A message from Former Vice President Johah Ryan @VeepHBO pic.twitter.com/MUk3Wswsny — David Mandel (@DavidHMandel) January 5, 2023

Ricordiamo che nel 2016, in occasione delle elezioni presidenziali che si conclusero a sorpresa con la vittoria di Donald Trump, il team di Veep lanciò un sito molto realistico per spingere la candidatura di Jonah Ryan al Congresso…