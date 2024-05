Horror, Inc ha annunciato la creazione del Jason Universe ispirato alla saga horror di Venerdì 13 che comprenderà film, serie tv, giochi, esperienze immersive, merchandise e molto altro.

I prossimi annunci legati a questo progetto verranno compiuti nel corso del 2024 e, attualmente, il sito ufficiale promette solo di offrire aggiornamenti e nuovi annunci.

Robert Barsamian, presidente di Horror, Inc, ha dichiarato:

L’obiettivo è quello di onorare la storia della saga ed elevare l’esperienza dei fan, rivolgendosi agli spettatori contemporanei mentre vengono sviluppati nuovi modi per guardare, interagire ed essere coinvolti con il Jason Universe.

Sheri Conn di Horror, Inc ha poi sottolineato:

Con la capacità unica di rimanere in primo piano nella cultura pop per 44 anni, Jason continua a essere in cima alle classifiche dei villain più spaventosi di sempre, essendo inoltre conosciuto da più generazioni a livello globale grazie a miliardi di visualizzazioni su TikTok, milioni di giocatori e fan del cinema. Non vediamo l’ora di introdurre nuovi progetti del Jason Universe a questi fantastici fan.