Nel cast della stagione 2 di Vigil ci saranno anche Dougray Scott e Romola Garai.

BBC ha confermato il ritorno delle protagoniste Suranne Jones (Doctor Foster) e Rose Leslie (Game of Thrones), nel ruolo delle detective Amy Silva e Kirsten Longacre, e di Gary Lewis (Queste oscure materie) nella parte di Robertson.

Nelle prossime puntate le protagoniste dovranno entrare nel mondo chiuso e ostile dell’Aviazione britannica, dovendo fare chiarezza su alcune morti avvenute in una base militare scozzese.

Garai (The Hour) e Scott (Enigma) avranno dei ruoli principali e tra gli interpreti ci saranno anche Amir El-Masry (SAS Rogue Heroes, Limbo), David Elliot (The Liberator, Bulletproof), Chris Jenks (Sex Education, Karen Pirie), Tommy Sim’aan (The Midwich Cuckoos, Doctors), Oscar Salem (House of the Dragon, Des), Jonathan Ajayi (Noughts + Crosses) e l’esordiente Hiba Medina.

Le sei puntate inedite verranno girate in Scozia e Marocco.

Romola Garai ha dichiarato:

Essere accolta nel cast della stagione 2 di Vigil e interpretare un personaggio così pieno di sfumature e complesso è un enorme privilegio. Posso solo sperare di fare giustizia alla narrazione delle storie dello show, così affascinanti, complicate ed elettrizzanti.

Dougray Scott ha aggiunto:

Non vedo l’ora di collaborare con Tom Edge e Andy De Emmony. Suranne Jones e Rose Leslie sono dei talenti grandiosi e non vedo l’ora di lavorare con loro.

Jones ha sottolineato che la nuova stagione ha degli script brillanti e delle fantastiche aggiunte al cast, mentre Leslie ha ribadito che il creatore Tom Edge ha scritto un altro caso coinvolgente che porterà le protagoniste in un nuovo ambiente.

Nel team di autori ci sono anche Maryam Hamidi, James Smyth, Ryan O’Sullivan e atilda Wnek. Andy De Emmony è il regista.

Che ne pensate dell’arrivo di Dougray Scott e Romola Garai nel cast della stagione 2 della serie Vigil? Lasciate un commento!

Fonte: Deadline