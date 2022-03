tornerà sugli schermi di Netflix con gli episodi della stagione 2 nel 2023 e, successivamente, con quelli della 3. Il progetto, di cui la piattaforma di streaming aveva chiesto la produzione di 24 puntate, sarà così composto da tre capitoli composti ciascuno da 8 episodi.

Jeb Stuart ne sarà il creatore, showrunner e produttore anche in occasione delle prossime due stagioni. Nel cast torneranno Sam Corlett, Frida Gustavsson e Leo Suter, intepreti rispettivamente di Leif Eriksson, Freydis Eriksdotter e Harald Sigurdsson.

La storia del leggendario esploratore Leif Eriksson proseguirà quindi sugli schermi di Netflix, seguendo anche cosa accade a Freydis Eriksdotter e all’ambizioso principe Harald. Questi tre vichinghi inizieranno un viaggio epico che li porterà ad attraversare gli oceani e i campi di battaglia, mentre lottano per la sopravvivenza e la gloria.

Le riprese della seconda stagione, in arrivo nel 2023, si sono già concluse e quelle della terza inizieranno in primavera.

La prima stagione ha debuttato al primo posto della Top 10 dei titoli più visti su Netflix in occasione del lancio del progetto in streaming, con oltre 113.38 milioni di ore viste. Nei primi nove giorni lo show ha raggiunto un totale di 194 milioni di ore viste in streaming.

Stuart ha dichiarato:

Fan di Valhalla grazie ai milioni tra di voi che hanno visto (e rivisto) la prima stagione. I numeri sono stupefacenti e hanno superato le mie più folli aspettative. Sono elettrizzato nel confermare che abbiamo concluso e stiamo già montando la seconda stagione, e la produzione della terza inizierà presto. Anche se le storie di Leif, Freyids, Harald, Olaf, Canute e il resto del nostro fantastico cast sono segrete, posso dire senza esitazioni che i loro percorsi saranno ancora più epici di quanto abbiate visto fino a questo momento. SKAL!!!

