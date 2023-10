Vince Gilligan è autore di una nuova serie tv con star Rhea Seehorn destinata ad Apple TV+, di cui ha rivelato qualche anticipazione in una nuova intervista a Variety.

Lo sceneggiatore ha spiegato che avrà degli elementi legati alla fantascienza:

Le riprese si svolgeranno ad Albuquerque, come Breaking Bad e Gilligan ha assicurato:

Rhea interpreterà un personaggio davvero diverso da quello che aveva in Better Call Saul. Sarà un mondo totalmente diverso. Non ci sarà alcuna sovrapposizione. Interpreterà un personaggio che non è Kim Wexler, ma spero che alle persone piaccia.