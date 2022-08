Vince Gilligan ha parlato dei suoi prossimi progetti dopo la fine di Better Call Saul, la serie spinoff di Breaking Bad, svelando di essere già al lavoro su un altro progetto.

Sul sito ufficiale di AMC, il creatore delle due serie ha spiegato:

Vorrei prendere una pausa dal mondo di Better Call Saul/Breaking Bad perché abbiamo tre aggiunte a quel mondo di cui sono davvero orgoglioso. Ovviamente abbiamo le due serie e il film El Camino, e non voglio sfidare la mia sorte. Penso che abbiamo avuto 127 ore di cui non potrei essere più orgoglioso per il fatto di averne fatto parte. Sessantadue puntate del primo show, sessantatre del secondo, e poi un film di due ore.

L’episodio di Better Call Saul intitolato Saul Gone, scritto da Gilligan insieme a Peter Gould, sarà quindi la fine della storia di Jimmy McGill/Saul Goodman/Gene Takovic e dell’universo di Breaking Bad.

Vince ha ribadito:

Dopo 127 ore, che è l’esatto tempo che è stato necessario al povero Aron Ralston per decidere di tagliarsi via un braccio, sto lavorando a qualcosa di nuovo. Lo presenterò presto con un pitch e non potrebbe essere più diverso rispetto a Breaking Bad e Better Call Saul. Spero che si venda e che piaccia alle persone. Non si può mai sapere, ma sarei davvero entusiasta nel vederlo venir realizzato.