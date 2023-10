Vincent D’Onofrio, interprete di Kingpin nelle serie Marvel, ha cancellato il suo account su X (piattaforma nata da Twitter).

L’attore, tuttavia, non avrebbe preso la decisione a causa dei problemi che sta affrontando Daredevil: Born Again, ma si tratterebbe di una scelta a lungo ponderata.

D’Onofrio ha scritto:

Avviso tutti che lascerò X. Me ne andrò molto presto. Ai miei fantastici e leali follower: sapete che ci sto pensando da molto tempo. Oggi è il giorno. Me ne vado per ora e invio a tutti voi molto affetto.

A distanza di qualche ora Vincent ha quindi cancellato il suo account.

Prima di eliminare il proprio profilo X, l’interprete del nemico di Daredevil aveva inoltre rivelato che sta pensando di cancellare anche il proprio profilo Instagram:

Non penso trascorrerò del tempo su qualche piattaforma. Oggi ho voglia di andarmene anche da Instagram. Forse tornerò presto o forse più tardi. Non lo so. Forse con un account totalmente nuovo. Una volta ho scritto: ‘Il tempo si ferma quando sono con te. Gli aeroplani si fermano nel cielo. I tre bambini immobili, con le mani alzate verso una palla rimasta sospesa in aria. Tutti gli altri scompaiono e io e te, a un tavolo situato in un prato da qualche parte del mondo, siamo abbracciati in conversazione e lussuria. Vivevamo lì. Sono ancora lì credo. Credo che il tempo si sia fermato quando ero con te’.

Attualmente Vincent D’Onofrio ha ancora un account su Instagram, ma è diventato un profilo privato.

Recentemente l’attore aveva usato proprio i social per rassicurare i fan sulla situazione di Daredevil: Born Again dopo la pubblicazione delle notizie riguardanti i problemi che sta affrontando la serie.

L’interprete di Kingpin aveva spiegato ai fan che i cambiamenti sono normali in un progetto di quella portata, sottolineando che non c’è nulla di cui preoccuparsi.

Che ne pensate del fatto che Vincent D’Onofrio abbia abbandonato i social media?

BadTaste è anche su TikTok, seguiteci!

Fonte: ComicBook