Con le riprese di Echo in corso ad Atlanta e dintorni, molti fan della Marvel sperano che il Kingpin di Vincent D’Onofrio possa tornare nel franchise al più presto. Tali speranze sono state alimentate questo sabato dopo che D’Onofrio ha condiviso sui social media una foto in palestra. In molti hanno subito immaginato che l’attore si stia rimettendo in forma per tornare a interpretare l’amato villain della Marvel.

Leggi anche Echo: nuovo logo per la serie tv Marvel Studios

“63, ma chi li conta”, ha scritto l’attore nel suo tweet.

Trinh Tran, produttore di Hawkeye, ha rivelato in passato che l’idea di riportare il personaggio nella serie è stata di Kevin Feige durante lo sviluppo dello show.

“Kevin ha avanzato l’idea: “E se questo fosse Kingpin?”. E credo che a tutti noi sia caduta la mascella durante le riunioni di Zoom e ci siamo detti: ‘Aspetta, stai scherzando, vero? Non può essere una cosa seria. Siete seri?” Tran ha dichiarato durante lo show Marvel Studios: Assembled. “Pensate davvero che ci sia la possibilità di avere Vincent D’Onofrio, che interpreta Kingpin in Daredevil, nella serie, in un cameo per un paio di scene? Cioè, è il nostro grande capo?”. E Kevin ha chiamato Vincent”.

Di seguito alcuni dei tweet più divertenti:

Kingpin was a problem before this pic. Can't wait https://t.co/lF1erHubBK — Ed Gerard (@therealsonbroku) June 18, 2022

Che cosa ne pensate della foto pubblicata da Vincent D’Onofrio? Pensate che l’attore possa tornare ancora una volta per interpretare Kingpin, magari proprio in Echo? Ditecelo nei commenti.

La serie avrà al centro Maya Lopez, il cui comportamento spiegato a New York ha delle conseguenze nella sua città natale, dove dovrà affrontare il suo passato, entrare nuovamente in connessione con le sue radici nativo-americane e capire il significato di famiglia e comunità, se spera di andare avanti nella vita.

Nel cast ci saranno anche Chaske Spencer (Wild Indian, The English), Tantoo Cardinal (Killers of the Flower Moon, Stumptown), Devery Jacobs (Reservation Dogs, American Gods), Cody Lightning (Hey, Viktor!, Four Sheets to the Wind), Graham Greene (1883, Goliath) e Zahn McClarnon (Dark Winds, Reservation Dogs).

Alla regia ci saranno Sydney Freeland (Navajo) e Catriona McKenzie (Gunaikurnai).

I produttori esecutivi saranno Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Stephen Broussard, Richie Palmer, Marion Dayre, e Jason Gavin (Blackfeet).