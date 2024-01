Vincent D’Onofrio vuole che Kingpin sia in più prodotti Marvel Studios possibile e non si limiti a Daredevil: Born Again.

In una recente intervista, l’attore ha detto che si aspetta Kingpin allarghi il suo territorio, come visto su Echo:

Non vedo perché debba trovarsi in una sola situazione. Parte della narrazione di Echo è che la sua portata è andata oltre. È passato dal controllare solo Hell’s Kitchen e certe cose che arrivano dai porti di Manhattan, al fatto di allargare i suoi affari in tutto il paese e penso che alla fine si allargherà in tutto il mondo.

Quindi penso che sia un po’ ovunque. Penso che questo sia il modo in cui lo vedo. Vedo Vanessa e lui piuttosto potenti. E quindi penso che intendo arrivare davvero ovunque. Adoro il fatto che il dirigente dei Marvel Studios Brad Winderbaum ha paragonato Kingpin a Thanos, tra l’altro, perché non sapevo che lo avesse detto finché non me lo avete detto voi e questo significa che ci sono molti lavori in arrivo. Questa è una buona cosa.

Nel cast di Daredevil: Born Again troviamo Charlie Cox nei panni di Daredevil, Vincent D’Onofrio nel ruolo di Kingpin, Jon Bernthal come Frank Castle, Margarita Levieva nei panni di Heather Glenn, Sandrine Holt come Vanessa Fisk, Nikki M James come Kirsten McDuffie, Clark Johnson nel ruolo di Cherry e Zabryna Guevara come Sheila Rivera.

Vorreste vedere Kingpin espandere il suo potere in tutti i prodotti Marvel Studios? fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

