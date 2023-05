Vincent D’Onofrio ha svelato il motivo per cui ha cambiato opinione sulle convention, a cui non aveva voluto partecipare per molti anni.

L’interprete di Kingpin nelle serie Marvel, mentre era ospite del

Calgary Expo, ha spiegato:

Durante l’ultima convention a cui ho partecipato alcuni anni fa, ho avuto un’esperienza che ha coinvolto una donna che era sola ed è venuta da me, parlandomi del padre che non stava bene. Era arrivata al tavolo per avere il mio autografo e ho detto: ‘Beh, perché non lo chiamiamo su FaceTime?’. Lo abbiamo fatto e ho potuto parlare con lui, abbiamo conversato per 10 minuti.

Vincent ha aggiunto:

Mi ha raccontato delle cose che mi hanno colpito sui piccoli ruoli che ho interpretato. Non legate alle parti importanti che ho recitato, ma c’erano alcuni ruoli secondari che ho avuto nel corso della mia carriera che pensava fossero davvero emozionanti. Ha parlato del fatto che avessi interpretato queste piccole parti facendo del mio meglio, e non è qualcosa a cui si pensa quotidianamente. Non penso ci sia qualcuno in ospedale che abbia apprezzato il mio Thor in Adventures in Babysitting o il mio Orson Welles, o altre parti simili. Ho avuto così tanti ruoli come quelli, piccole apparizioni.

D’Onofrio ha quindi cambiato idea sulle convention, sottolineando:

Alle volte le persone non hanno nulla da dire, vogliono solo l’autografo perché hanno qualcosa da tempo e hanno sempre voluto fosse autografato o qualcosa di simile. Alcune persone vogliono realmente incontrarti e parlarti di qualcosa, e alcune non hanno nemmeno cose da far autografare o non vogliono nemmeno una foto. Vogliono solo dirmi qualcosa delle mie interpretazioni. E non sono poche, ed è per questo che è così incredibile. Sono tante persone. E dopo tutti questi anni, quasi 40 anni ora che sto lavorando, mi ero dimenticato di tutto quello. Lo avevo totalmente dimenticato.

Che ne pensate del motivo per cui Vincent D’Onofrio ha cambiato idea sulle convention?

L’attore sarà protagonista, accanto a Charlie Cox, della serie Marvel intitolata Daredevil: Born Again. Potete rimanere aggiornati sullo show grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: ComicBook

