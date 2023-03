Ving Rhames è il protagonista di una nuova miniserie in tre episodi intitolata Legacy, che debutterà il 2 marzo su BET+.

L’attore avrà il ruolo di Guy Simmons, un famoso criminale e patriarca di una famiglia che domina le attività illegali dell’area in cui vive. Simmons possiede il controllo sulla comunità, ma mentre lotta per la sua vita prende il via una rivalità che potrebbe mettere a rischio ciò che ha creato umanamente e il suo impero criminale.

Guy vuole infatti lasciare in eredità i frutti del suo “lavoro” ai figli Kevin e Tysean, ma le conseguenze del suo comportamento potrebbero impedire la realizzazione del suo desiderio.

Le madri dei suoi due figli si odiano a vicenda e tra Kevin e Tysean c’è una forte rivalità, aggravata dopo che il padre viene ferito durante una sparatoria, che potrebbe avere conseguenze mortali, specialmente quando in famiglia potrebbe esserci il nemico.

Nel cast della serie, creata da Manny Halley, ci sono anche AJ Johnson, Lisa Raye e Clifton Powell.

Nel team della produzione dello show con star l’attore, conosciuto per la saga di Mission: Impossible e la sua interpretazione in Pulp Ficion, ci saranno anche Yolanda Halley, Rodney Turner e Denee Busby Howard.

