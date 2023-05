Netflix ha annunciato che la stagione 5 di Virgin River debutterà in autunno e la serie ha già ottenuto il rinnovo per il capitolo 6.

Il progetto con star Alexandra Breckendridge e Martin Henderson si basa sui romanzi scritti da Robyn Carr ed è reduce dal successo dei precedenti episodi, in grado di ottenere 277 milioni di ore viste nei primi 28 giorni di presenza in catalogo. Lo show è rimasto in cima alla top 10 dei titoli più visti su Netflix per due settimane, restando tra le prime dieci posizioni in classifica in più di 70 nazioni per 10 settimane.

La serie è stata sviluppata da Sue Tenney e ha come protagonista un’infermiera che si trasferisce nella città di Virgin River, dove trova che la vita non è semplice come poteva aspettarsi.

Nel cast ci sono anche Colin Lawrence, Benjamin Hollingsworth, Lauren Hammersley, Grayson Gurnsey, Sarah Dugdale, Zibby Allen, Marco Grazzini, Tim Matheson, Annette O’Toole, e Chase Petriw.

Le riprese si svolgono in Canada e hanno permesso al progetto di mantenere basso il budget massimizzando l’investimento.

Patrick Sean Smith, in occasione della quinta stagione, ha assunto l’incarico di showrunner e Netflix ha assicurato che i prossimi episodi resteranno fedeli all’atmosfera che ha contraddistinto fin dall’inizio il progetto, “dando conforto e speranza” agli spettatori e portando in scena una storia con al centro “una comunità a cui tutti sentiamo di appartenere”.

Che ne pensate del rinnovo per la stagione 6 di Virgin River?

Fonte: Deadline

I film e le serie imperdibili