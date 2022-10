VisionQuest: i Marvel Studios al lavoro su una serie su Visione spin-off di WandaVision!

I rumour di ieri sono stati confermati da più fonti attendibili: Deadline e Variety affermano entrambe che i Marvel Studios hanno messo in cantiere VisionQuest, una serie spin-off di WandaVision in arrivo su Disney+.

Protagonista del progetto Visione, interpretato nuovamente da Paul Bettany, in missione per recuperare la sua memoria e la sua umanità dopo gli eventi di WandaVision. Sembra che la Marvel abbia intenzione di far comparire anche Wanda nella serie, e quindi Elizabeth Olsen, e che nel team di sviluppo si parli di questo progetto definendolo “il progetto su Visione Bianco”, cioè l’aspetto con cui abbiamo visto l’ultima volta il personaggio.

Ricordiamo che WandaVision è stato nominato a ben 23 Emmy, e che successivamente Elizabeth Olsen è comparsa in Doctor Strange nel multiverso della follia. Inoltre, vi ricordiamo che è già in sviluppo un altro spin-off di WandaVision incentrato sul personaggio di Kathryn Hahn e intitolato Agatha: House of Harkness. Quest’ultima sarà supervisionata da Jac Shaeffer, già creatrice di WandaVision. Shaeffer supervisionerà anche VisionQuest.

Vi terremo aggiornati!