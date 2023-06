Katherine McNamara ha rivelato la sua reazione alla notizia della cancellazione di Walker Independence mentre era ospite del The Wayne Ayers Podcast.

L’attrice ha spiegato:

Ho scoperto della cancellazione da uno degli showrunner e da uno dei produttori che mi hanno chiamata. Ovviamente non è la telefonata che vuoi ricevere, non è la notizia che vuoi sentire, ma penso che la serie e la storia avranno sempre un posto speciale nei nostri cuori.

Katherine ha proseguito:

Poter lavorare a uno show e raccontare una storia che ha significato così tanto per tutti noi e con persone che hanno significato realmente così tanto è stata un’esperienza così incredibile. Niente in questo settore dura per sempre e il fatto che possiamo allontanarci da quella storia sapendo di aver fatto tutto quello che potevamo e che abbiamo apprezzato il tempo trascorso nel farlo e le persone con cui abbiamo lavorato… Quello è l’importante.