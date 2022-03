Nel cast del pilot dici sarà anche l’attriceTra i protagonisti ci saranno anche Matt Bart e Katherine McNamara, mentre Jared Padalecki è coinvolto come produttore esecutivo.

Il progetto prequel è stato scritto da Seamus Fahey, basandosi su una storia ideata con Anna Fricke, mentre la regia è stata affidata a Larry Teng.

Al centro della trama ci sarà Abby Walker (McNamara), una giovane di Boston il cui marito viene ucciso di fronte a lei mentre stanno viaggiando con destinazione l’Ovest. Consumata dal suo desiderio di vendetta, Abby incontra Hoyt Rawlins (Barr), un ribelle in cerca di uno scopo. La coppia si ritrova a Independence, Texas, dove incontrano dei cittadini che stanno nascondendo i loro demoni e dando caccia ai loro sogni, diventando agenti di cambiamento nella piccola città.

Findlay, recentemente nel cast di Zoey’s Extraordinary Playlist, avrà il ruolo di Kate, una ballerina di burlesque che lavora in realtà come agente federale, in città per indagare sui segreti che esistono a Independence e tenere d’occhio il nuovo sceriffo.

Nel cast ci saranno anche Philemon Chambers, Lawrence Kao, Greg Hovanessian e Justin Johnson Cortez.

Fonte: Deadline