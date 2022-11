Jake Abel, dopo Supernatural, ha potuto collaborare nuovamente con Jared Padalecki in occasione di un episodio di Walker.

L’attore aveva il ruolo di Adam, il fratellastro di Sam e Dean (Jensen Ackles) nello show targato The CW e ha scritto online:

Riuniti ed è una sensazione così bella. Assicuratevi di guardare il mio primo episodio questo giovedì!

Abel ha inoltre condiviso una foto che lo ritrae accanto a Padalecki con cui ha lavorato fin dalla quarta stagione di Supernatural, apparendo inoltre nel finale della serie per concludere la storia del suo personaggio.

Jake farà parte del cast del sesto episodio della terza stagione di Walker, intitolato Something There That Wasn’t There Before, in cui avrà la parte di Kevin, un politico e responsabile dello staff del sindaco. Il giovane si avvicinerà molto a Cassie (Ashley Reyes) che, secondo la descrizione ufficiale della puntata, affronterà la sua avversione agli appuntamenti.

Che ne pensate dell’arrivo di Jake Abel nella serie Walker con star Jared Padalecki? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sul mondo di Supernatural grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

