Il destino della serie Walker non sembra dei più positivi: la serie con star Jared Padalecki non ha ancora ottenuto il rinnovo per la stagione 5 e i set nella città di Austin, Texas, stanno venendo smantellati.

La troupe è stata informata della decisione nella giornata di venerdì e chi ha lavorato sul set sta già accettando e cercando nuovi lavori.

I fan possono comunque aggrapparsi alla speranza che la situazione sia semplicemente legata al fatto che CBS Studios voglia risparmiare sui costi degli affitti degli spazi, decidendo quindi per ora di rimuovere le scenografie, che possono comunque essere ri-allestite in un secondo momento.

La serie è comunque la più vista di The CW, ma i costi potrebbero aumentarequelli delle licenze per la messa in onda, per ottenere un profitto, dovendo quindi puntare a ottenere degli accordi per la distribuzione in streaming e come video on demand.

Alla fine di luglio gli accordi con i membri del cast scadranno, situazione che porta quindi ad avere una timeline approssimativa in attesa di una decisione.

Nel cast ci sono anche Molly Hagan, Keegan Allen, Violet Brinson, Kale Kulley e Genevieve Padalecki.

Che ne pensate? Siete dispiaciuti che i set di Walker siano stati smantellati in attesa del possibile rinnovo?

Fonte: Deadline