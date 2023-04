Elizabeth Olsen ha ricordato le riprese di WandaVision, e i rischi che Marvel Studios stava correndo con un prodotto così diverso dal solito.

Ospite del The Late Show di Stephen Colbert, l’attrice ha parlato di come tutti fossero preoccupati del fallimento della serie tv:

Paul Bettany continuava a chiamarci il cugino dimenticato dell’universo Marvel. Si sentiva come se fossimo un cugino fastidioso che la gente ha messo in un angolo … mentre Anthony Mackie e Sebastian Stan viaggiavano in tutto il mondo facendo saltare in aria le cose. E Paul e io stavamo proprio facendo una sitcom in un angolino. E, ovviamente eravamo circondati dal nostro fantastico cast e la nostra troupe.

Ma ci è piaciuto molto quello che stavamo facendo. Ci siamo divertiti così tanto a farlo. Ma sentivamo davvero che stava per finire, che avrebbe potuto potenzialmente rovinarci tutti. (ride) Penso che siano le cose che mi diverta di più realizzare, quando ti senti come se potessi fallire in qualsiasi momento.