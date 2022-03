Leviste nel finale disono state cambiate in corso d’opera, perché troppo simili a quanto visto in

In The Art of WandaVision, l’artbook ufficiale della serie Marvel Studios, Jana Schrimer, senior artist dello show, svela che i concept iniziali delle rune erano diversi e sono stati modificati per la troppa somiglianza con quelle Wakandiane.

Facemmo molto avanti e indietro sul tipo di rune che volevano. I primi simboli che ho fatto ricordo mi dissero assomigliavano troppo ai fiocchi di neve. Altri concept mi dissero sembravano un po’ troppo ispirati al linguaggio in stile Wakandiano, quindi non li hanno scelti. Alla fine, i simboli scelti avevano un aspetto più tradizionale e da strega.

Con molta probabilità rivedremo le rune con la prossima apparizione di Scarlet Witch o nella serie dedicata a Agatha Harkness, con Kathryn Hahn.

