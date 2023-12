È passato un anno da quando Amazon ha annunciato di aver stretto un accordo con Games Workshop per sviluppare film, serie tv e progetti multimediali basati sul franchise di Warhammer 40.000, in collaborazione con Henry Cavill. Da allora dell’operazione non si è più parlato, ma oggi è arrivato l’annuncio che l’accordo è stato finalizzato, e che quindi da adesso si… parte.

L’accordo di un anno fa e quello di oggi

L’accordo annunciato a dicembre 2022, a quanto pare, era solo la prima fase di un lungo processo di licensing. Nel corso di quest’anno sono state esplorate le varie possibilità creative e, nel frattempo, sono stati finalizzati i termini contrattuali. Da oggi, Amazon Studios ha tutte le licenze per realizzare film e serie tv basati su Warhammer 40.000, ingaggiando ufficialmente i creativi che scrivano, progettino o partecipino a queste opere e iniziando a metterne alcune in produzione.

“Ora arriva la parte divertente,” annuncia Games Workshop sul sito ufficiale della community. “Quello che vi possiamo dire è che stiamo mettendo insieme un gruppo scelto di sceneggiatori, ciascuno dei quali ha una passione smodata per Warhammer, per portare le ambientazioni e i personaggi che amate sullo schermo”. “La produzione cinematografica e televisiva è veramente impegnativa. Non è inusuale, per progetti di questo calibro, che ci vogliano due o tre anni prima di arrivare sullo schermo. Ma ora possiamo dirvi che le cose sono ufficialmente partite”. Insomma, prima del 2026 è difficile che si veda qualcosa di Warhammer.

Il coinvolgimento di Henry Cavill

Annunciato un anno fa, il coinvolgimento di Henry Cavill è stato confermato, per ora in veste di produttore esecutivo: “Questo gruppo illustre di autori verrà sostenuto da Henry Cavill, che è pronto a fare la sua parte come produttore esecutivo, portando la sua penna, la sua spada o la sua lancia in ciascun progetto”. Inutile dire che ci aspettiamo che la star di The Witcher compaia anche in qualcuno di questi progetti…

BadTaste è anche su TikTok e Threads!

Le serie imperdibili