La saga di Warm Bodies, dopo aver dato vita a un film, sembrava destinata a diventare una serie tv, ma nemmeno lo scrittore Isaac Marion ha degli aggiornamenti sullo sviluppo del progetto, annunciato ormai da anni.

L’autore dei romanzi, in cui si racconta la storia d’amore tra lo zombie R e la giovane e determinata Julie, ha infatti risposto alle domande di Syfy Wire.

Marion ha sottolineato:

C’è stato un periodo in cui sembrava una cosa certa, i contratti erano scritti e tutto il resto… Ma per qualche motivo continua a scivolare in giro. Le conversazioni su un sequel di un film si sono trasformate diventando su una serie tv, che era stata annunciata come “in fase di sviluppo” un paio di anni fa, per poi misteriosamente ritrovarsi nel silenzio.

Lo scrittore ha ribadito:

Ma hanno opzionato tutti i quattro romanzi per il progetto televisivo, quindi è ancora possibile. Per me Warm Bodies è solo l’atto iniziale della storia, si tratta in realtà del 18% delle parole che compongono l’opera, quindi sarebbe un sogno poter vederne il resto un giorno sullo schermo.

Per ora il racconto di come R, il giovane zombie, ritrova la sua umanità grazie all’amore per Julie, non è ancora vicino ad arrivare sugli schermi e bisognerà attendere per scoprire ulteriori dettagli del progetto.

Che ne pensate? Sperate che Warm Bodies diventi una serie tv?

Fonte: Syfy Wire