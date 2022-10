CBS ha annunciato lo sviluppo di Watson, una nuova serie prodotta da Aaron Kaplan ispirata al personaggio creato da Sir Arthur Conan Doyle.

Il progetto sarà un medical drama con degli elementi legati alle storie dei detective ed è stato scritto da Craig Sweeny, già nel team per cinque anni dello show Elementary, anche in quel caso ispirato alle storie di Sherlock Holmes.

In Watson, un anno dopo la morte del suo amico e partner Sherlock Holmes per mano di Moriarty, il Dottor John Watson riprende la sua carriera in campo medico come capo di una clinica che si occupa di malattie rare.

La vecchia vita di Watson torna però a fargli visita.

Moriarty e Watson saranno quindi al centro di un capitolo della storia di cui saranno assoluti protagonisti. La serie mostrerà il dottore mentre cerca di risolvere il mistero delle malattie e affronta i modi in cui creano caos nella nostra vita.

Nel team della produzione della serie ci saranno, oltre a Sweeny e Kaplan, anche Brian Morewitz e la dottoresssa Sharon Moalem.

