We Were Liars: Amazon ordina la serie prodotta da Julie Plec e Carina Adly MacKenzie

Julie Plec e Carina Adly MacKenzie, che hanno portato al successo The Vampire Diaries e Roswell, New Mexico, si occuperanno della nuova serie Amazon tratta dal romanzo We Were Liars, scritto da E. Lockhart.

La piattaforma di streaming ha infatti ordinato la produzione del progetto che verrà realizzato da Amazon Studios in collaborazione con Universal Televison.

Plec scriverà la sceneggiatura della prima puntata, mentre MacKenzie la seconda.

Al centro della trama, ambientata sulla costa del Massachusetts, ci sarà la famiglia Sinclair, apparentemente perfetta, che trascorre insieme ogni estate nella loro isola privata. Quando Cadence ha 15 anni, tuttavia, qualcosa accade alla ragazza e l’evento coinvolge altre tre persone che mentono: Johnny, Gat e Mirren. Due anni dopo le loro bugie avranno delle conseguenze sui protagonisti.

Plec e MacKenzie hanno dichiarato:

Siamo ossessionate da questa amata storia da anni e per un po’ sembrava che non saremmo mai riuscite a portarla sugli schermi. Ma, finalmente, siamo entusiaste nel portarla i vita con tutte le persone coinvolte tra le fila di Prime Video e UTV, che sono semplicemente appassionate quanto noi per questa storia. Siamo inoltre incredibilmente grate che l’autrice si sia unita al team creativo dietro le quinte. Essendo grandi fan del libro, abbiamo un messaggio ai fedeli lettori: se qualcuno vi chiede come finisce… Semplicemente mentite.

Che ne pensate? Siete curiosi di vedere la serie tratta da We Were Liars?

Fonte: Deadline