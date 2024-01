Hulu ha pubblicato la prima immagine di We Were The Lucky Ones, comunicandone anche la data d’uscita.

La mini-serie sarà disponibile a partire dal 28 marzo, coi primi tre episodi disponibili per Hulu. Di seguito le nuove immagini pubblicate da Hulu:

were lucky ones

were lucky ones 2

were lucky ones 3

were lucky ones 4







Il progetto è un adattamento dell’omonimo romanzo scritto da Georgia Hunter ed è stato scritto e prodotto da Erica Lipez (Bates Motel, The Morning Show).

Gli eventi raccontati si ispirano a una storia vera di una famiglia ebrea che lotta per sopravvivere e ritrovarsi dopo che i membri vengono divisi all’inizio della seconda Guerra Mondiale.

Thomas Kail (Hamilton) sarà invece regista e produttore. Nel cast Joey King, Logan Lerman, Hadas Yaron, Henry-Lloyd Hughes, Amit Rahav, Sam Woolf, Michael Aloni, Moran Rosenblatt, Eva Feiler, Lior Ashkenazi, e Robin Weigert.

