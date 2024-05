Bill Skarsgård ha interpretato il malvagio Pennywise nei film di IT, tratti dal romanzo di Stephen King, e l’attore ha ora risposto alle ipotesi di chi è convinto che riprenderà il ruolo in occasione della serie prequel Welcome to Derry.

L’attore, intervistato da Esquire, non ha smentito le indiscrezioni, alimentate anche dalla sua presenza a Toronto, dove sono in corso le riprese del progetto televisivo diretto da Andy Muschietti che debutterà nel 2025 su Max.

Skarsgård sembra aver confermato una sua apparizione dichiarando:

Non voglio fare spoiler. Forse.

Nello sviluppo del progetto sono impegnati Andy Muschietti e Barbara Muschietti, già produttori dei due film che hanno incassato oltre 1,1 miliardi di dollari ai box office di tutto il mondo. Jason Fuchs, inoltre, sarà sceneggiatore e produttore esecutivo della serie.

La storia raccontata nelle puntate dovrebbe essere ambientata negli anni ’60, esplorando le origini della maledizione che ha tormentato la cittadina del Maine per i successivi 27 anni. Negli episodi ideati come progetto prequel della storia si affronteranno anche le origini del terrificante Pennywise il Clown mostrando cosa accade quando dei bambini iniziano a sparire dalla città.

Che ne pensate? Sperate che Bill Skarsgård sia coinvolto nelle riprese di Welcome to Derry?

Fonte: Esquire