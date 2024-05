Giusto ieri, segnalavamo di come, in un’intervista, Bill Skarsgård non avesse smentito in alcun modo le indiscrezioni circa il suo ritorno nei panni di Pennywise in Welcome to Derry, la serie prequel di IT in arrivo in streaming nel 2025. Non a caso, l’attore era stato avvistato in quel di Toronto, la città del Canada che ospita la serie prodotta da Andy Muschietti (anche produttore insieme a sua sorella Barbara, nonché regista del pilot e altre puntate).

Ora è arrivata la conferma: sarà proprio Bill Skarsgård a interpretare la perfida incarnazione di IT in Welcome to Derry dove lavorerà anche come produttore esecutivo.

Ambientata nel mondo dell’universo di It di Stephen King, Welcome To Derry espanderà il racconto fatto da Andy Muschietti nei due film tratti dal romanzo che, cumulativamente, hanno incassato 1,17 miliardi di dollari in tutto il mondo.

La serie nasce da una storia di Andy Muschietti, Barbara Muschietti e Fuchs basata sul romanzo It di King. Andy Muschietti e Barbara Muschietti sono produttori esecutivi attraverso la loro casa di produzione Double Dream, insieme a Jason Fuchs.

FONTE: Deadline