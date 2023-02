HBO Max ha ordinato ufficialmente la produzione della prima stagione di Welcome to Derry, la serie prequel di It.

Andy Muschietti è coinvolto nel progetto come produttore esecutivo e sarà il regista di alcuni episodi.

Jason Fuchs, già sceneggiatore di It: Capitolo 2, sarà invece coinvolto come co-showrunner insieme a Brad Caleb Kane (Black Sails).

Il progetto televisivo espanderà l’universo creato da Stephen King e portato sul grande schermo da Muschietti.

Andy e Barbara Muschietti hanno dichiarato:

Da teenager ci alternavamo nel leggere i capitoli di It, scritto da Stephen King, fino a quando la nostra copia ha iniziato a perdere pezzi. It è una storia epica che contiene moltitudini, andando oltre quello che potevamo esplorare nei nostri film. Non vediamo l’ora di condividere le profondità del romanzo di Steve, con tutto il suo cuore, umorismo, umanità e orrore.

King ha aggiunto:

Sono eccitato che la storia di Derry, la città più infestata del Maine, stia continuando e sono felice che Andy Muschietti si occuperà della supervisione di queste festeggiamenti spaventosi, insieme a un gruppo fidato che comprende la sua talentuosa sorella, Barbara. Palloncini rossi ovunque!

