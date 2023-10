La comedy Welcome to Flatch è stata cancellata da Fox dopo 2 stagioni.

La serie era un remake dello show britannico This Country e seguiva la troupe di un documentario che esplora le vite degli abitanti della cittadina americana di Flatch.

Nel cast c’era Holmes nel ruolo di Kelly Mallet, Sam Straley nei panni di Shrub Mallett, Sean William Scott che interpretava Padre Joe, Aya Cash nei panni di Cheryl Peterson, Justin Linville che aveva il ruolo di Mickey St. Jean, Taylor Ortega nel ruolo di Nadine Garcia-Parney, e Krystal Smith che ha interpretato Big Mandy.

Un portavoce di Fox ha dichiarato:

Nonostante la risposta del pubblico non sia stata forte quanto avessimo sperato, siamo stati elettrizzati con la creatività degli enormemente talentuosi Jenny Bicks e Paul Feig, e dall’incredible cast e dalla troupe che hanno creato. Non vediamo l’ora di collaborare di nuovo con loro in futuro e ringraziamo tutti i nostri partner tra le fila di Lionsgate, Perkins Street Productions di Jenny, Feigco Entertainment di Paul, Angie Stephenson di BBC Studios, e Charlie Cooper e Daisy May Cooper.

Che ne pensate? Siete dispiaciuti che Welcome to Flatch sia stata cancellata dopo 2 stagioni?

Fonte: Deadline