Werewolf by Night: ecco perché non ci sarà Blade

Michael Giacchino è tornato a parlare dei cammei all’interno di Werewolf by Night, concentrandosi sull’improbabile apparizione di Blade.

Giacchino ha confessato che non si è mai parlato di cammei nello speciale di halloween:

Non si è mai parlato davvero di cammei. Voglio dire, abbiamo parlato un po’ di Blade, ma alla fine è stato messo da parte. Ci siamo detti: “L’ho sempre descritto come un episodio di The Twilight Zone, quindi diamoci dei limiti” Questa è una notte nella vita di Jack ed Elsa, e vediamo come va. E so che tutti cercano colelgamenti e vogliamo questa persona qui e questo, e io pensavo: “No, facciamo questa storia e basta”. Esiste in questo stesso mondo come tutte queste altre cose. Tutto è connesso, ma non preoccupiamoci di questo in questo momento. Ce ne occuperemo forse un giorno, non lo so. Ma per ora, volevo solo raccontare la storia di una notte nella vita di questi personaggi e, si spera, qualcosa in cui potresti semplicemente entrare senza aver visto nient’altro e godertelo per ciò che è.