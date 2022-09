Werewolf by Night: al momento non ci sono piani per un crossover con Moon Knight

Non ci sono al momento piani per far incrociare la strada di Werewolf by Night con quella di Moon Knight.

Secondo Michael Giacchino, non ci sono piani immediati per la comparsa dei due personaggi insieme.

Moon Knight è apparso per la prima volta in Werewolf by Night nei fumetti anni fa. Questo è quello che stanno pensando tutti. Sì, al momento non ci sono piani per qualcosa del genere.

Il protagonista sarà l’attore Gael Garcia Bernal nel ruolo del licantropo che dà il titolo allo speciale, mentre nel cast c’è anche Laura Donnelly nella parte di Elsa Bloodstone.

Giacchino, in passato, ha diretto un episodio di Star Trek: Short Treks e un cortometraggio, Monster Challenge, ma Werewolf by Night sarà il suo primo vero impegno nella veste di regista dopo numerose collaborazioni con Disney ed esperienze nel MCU.

L’artista ha firmato la colonna sonora di progetti Marvel come Doctor Strange, Spider-Man: Homecoming e Thor: Love and Thunder.

Vorreste vedere Werewolf by Night al fianco di Moon Knight? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Comic Book