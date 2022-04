Nello speciale di Halloween dei Marvel Studios, intitolato per il momento, potrebbe apparire anche l’inquietante

Cosmic Circus, che in passato ha riportato anche la presenza di Laura Donnelly nel cast come Elsa Bloodstone, ha dichiarato che vedremo anche Man-Thing all’interno dello speciale di un’ora. Data la durata di Werewolf by Night è lecito credere che le riprese principali si siano già concluse, e che lo show sia al momento in fase di montaggio e post-produzione.

Il protagonista dello speciale sarà Gael Garcia Bernal, al suo fianco Laura Donnelly mentre alla regia sarà impegnato il compositore Michael Giacchino.

Werewolf by Night, conosciuto in Italia con il nome di Licantropus, è il nome usato da due personaggi della Marvel, e non si sa su quale dei due sarà basata questa versione. Il primo, Jack Russell, è stato creato da Gerry Conway e Mike Ploog, ed è apparso per la prima volta nel 1972. Russell è un discendente della razza dei Licantropi, ed è capace di trasformarsi di propria volontà anche senza la luna piena, e mantenendo la propria intelligenza mentre è trasformato. Tra le altre cose, quella serie è nota per avere presentato la prima apparizione di Moon Knight.

